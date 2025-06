Instagram, Dybala guarda in tv Sinner-Alcaraz tra mate e terapie alla gamba sinistra (FOTO)

Paulo Dybala continua a lavorare per tornare il prima possibile dall'infortunio accusato il 16 marzo contro il Cagliari e anche oggi sta svolgendo alcune terapie alla gamba sinistra. Come svelato dalla Joya tramite una foto pubblicata su Instagram, il numero 21 sta guardando in tv la finale del Roland Garros tra Sinner e Alcaraz mentre sorseggia del mate e prosegue la riabilitazione con un macchinario specifico.