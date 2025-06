Instagram, Dybala a Miami: allenamento in spiaggia e incontro con Veron (FOTO)

Prosegue la vacanza a Miami di Paulo Dybala. Il numero 21 si trova insieme al compagno di squadra e nazionale Leandro Paredes e nelle ultime ore i due hanno incontrato Juan Sebastian Veron, ex centrocampista argentino e ora vicepresidente dell'Estudiantes. La Joya ha anche condiviso uno scatto su Instagram mentre si allena in spiaggia, sulla sabbia della Florida. Il numero 21 della Roma sta recuperando dall'infortunio che lo ha tenuto ai box negli ultimi mesi della stagione, con la speranza di tornare a disposizione per il ritiro di Trigoria di inizio luglio.