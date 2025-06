Relax e padel in Sardegna per Artem Dovbyk: l'attaccante ucraino, in vacanza, ha condiviso sul suo profilo social una storia che lo ritrae durante una partita di padel in compagnia di Pierluigi Gollini, secondo portiere della Roma, e di Pasquale Mazzocchi, difensore del Napoli. Un momento di svago per i tre calciatori durante la pausa estiva, tra un colpo e l'altro con la racchetta.