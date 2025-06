Instagram, Cherubini criptico sul suo futuro: il giocatore ripubblica un post con la maglia della Roma e una clessidra (FOTO)

Il futuro di Luigi Cherubini nella Roma è ancora incerto. Il calciatore appena rientrato dal prestito alla Carrarese, è in trattativa con il Sassuolo per il suo trasferimento a titolo definitivo nonostante non si sia ancora arrivati ad un accordo. Il calciatore, dal canto suo, rimane ancora criptico sul suo futuro e poco fa ha pubblicato una storia abbastanza indicativa tramite il suo profilo Instagram. Il classe 2004 ha infatti ripubblicato un post del ritiro di un anno fa fatto con la maglia della Roma e ha aggiunto una clessidra come emoji. Inoltre, ha deciso anche di utilizzare la canzone "Just Can't Get Enough" dei Black Eyed Peas, ovvero, "Non ne ho mai abbastanza". Che sia un riferimento alla sua voglia di rimanere nella Capitale? O un addio definitivo? Ne sapremo di più nelle prossime settimane.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luigi Cherubini (@luigi_cherubinii)