Instagram: Candela, Tonetto, Pizarro e Tommasi assieme in campo per Operazione Nostalgia (FOTO)

Allo stadio Romeo Menti di Vicenza è in corso la partita organizzata da Operazione Nostalgia, che vede in campo tante vecchie glorie del passato. Tra queste c'è anche una folta rappresentanza a tinte giallorosse, da due protagonisti dell'ultimo Scudetto come Vincent Candela e Damiano Tommasi, a David Pizarro, passando anche per Max Tonetto. Non solo loro però, perché calcheranno il campo da gioco anche Francesco Totti, Aldair, Simone Perrotta e Pietro Vierchowod. Di seguito lo scatto postato da Candela sul proprio account Instagram.