Giubileo dello Sport: Pisilli testimonial dello spot della Questura di Roma (VIDEO)

“Bellezza, cultura, spiritualità”. Con queste parole si apre il video realizzato dalla Questura di Roma con la partecipazione dei calciatori Niccolò Pisilli, Riccardo Calafiori e Luca Pellegrini, volto a valorizzare il ruolo delle forze dell’ordine nella Capitale nella gestione della sicurezza durante il Giubileo 2025 e in occasione del Giubileo dello Sport, al via ufficialmente domani.

Un milione di pellegrini e turisti è atteso a Roma per un anno straordinario: il video sottolinea come “una squadra sta giocando al tuo fianco” per proteggere la città, diffondendo un messaggio di responsabilità condivisa e rafforzando il senso di comunità.

“Prendiamoci cura di Roma, vinciamo insieme” è l’invito che chiude il video e sintetizza il messaggio di fondo: fare squadra per una Capitale più sicura, accogliente e consapevole.