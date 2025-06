Dybala e l'incontro con alcuni tifosi argentini a Miami: autografi e foto per la Joya (VIDEO)

Paulo Dybala si sta godendo le vacanze a Miami, ma continua ad allenarsi duramente per recuperare il prima possibile dall'infortunio che lo ha tenuto ai box nella parte finale della stagione. La presenza dell'attaccante della Roma negli Stati Uniti non è passata inosservata e alcuni tifosi argentini lo hanno pizzicato all'esterno del centro sportivo in cui allena. Dybala si è mostrato molto disponibile e ha accontentato i sostenitori con foto e autografi.

VAI AL VIDEO