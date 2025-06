Giornata speciale per Abel Balbo, ex attaccante della Roma che oggi compie 59 anni. Il centravanti argentino ha vestito la maglia giallorossa per sette stagioni e il club capitolino lo ha celebrato nel giorno del suo compleanno con un tweet: "87 gol in 182 presenze. Tanti auguri ad Abel Balbo, che oggi compie 59 anni!".

⚽ 87 gol

? 182 presenze ? Tanti auguri ad Abel Balbo, che oggi compie 59 anni! ??#ASRoma pic.twitter.com/YsY8PGgapc — AS Roma (@OfficialASRoma) June 1, 2025