Angelino si allena in vacanza in attesa di scoprire il suo futuro: "No stop" (FOTO)

Continuano le vacanze dei giocatori della Roma in attesa dell'inizio del raduno al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria, fissato il 13 luglio. Tra i calciatori in uscita c'è Angelino, il quale era stato a un passo dall'Al-Hilal prima del Mondiale per Club ma alla fine le parti non hanno trovato l'accordo. Il terzino spagnolo è uno dei principali indiziati insieme a Evan Ndicka a lasciare la Roma entro il 30 giugno per garantire una ricca plusvalenza e sistemare il bilancio della società, ma al momento non ci sono offerte concrete. Intanto Angelino si sta allenando in palestra per farsi trovare pronto da Gian Piero Gasperini e ha condiviso alcune foto su Instagram: "No stop", la didascalia che accompagna gli scatti.

