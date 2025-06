Angelino ‘scherza’ col fuoco: salto sulle fiamme per celebrare la Noite Meiga (VIDEO)

In Galizia il 23 giugno si celebra la notte di San Juan, anche nota come "Noite Meiga", ovvero la notte della strega. Uno dei rituali da compiere per scacciare le streghe è quello di saltare per nove volte un fuoco acceso gridando “meigas fora”, e anche quest'anno Angelino non si è sottratto: il terzino spagnolo, originario proprio della Galizia, ha infatti condiviso un video sul proprio profilo Instagram in cui è intento a saltare il fuoco durante il rito propiziatorio.

? #Angelino ‘scherza’ con il fuoco ? ?? Il terzino dell’#ASRoma celebra la tradizione galiziana “Noite Meiga” con l’iconico salto sulle fiamme ? pic.twitter.com/jzIKVeLdZ4 — laroma24.it (@LAROMA24) June 23, 2025