YouTube, il tributo della Roma a Ranieri: "Questa nostra storia insieme è immensità" (VIDEO)

La Roma ha pubblicato un emozionante video omaggio sui social per celebrare Claudio Ranieri. Il filmato è un viaggio che ripercorre la sua ultima stagione sulla panchina giallorossa, culminata con la qualificazione all'Europa League, ma anche i momenti significativi della sua lunga e prestigiosa carriera, con un focus particolare sul suo legame con i colori della Roma.

Il video alterna immagini recenti del tecnico con la squadra, i suoi gesti, le sue indicazioni, e i festeggiamenti per le vittorie, a scatti e clip che ne ricordano le tappe fondamentali nel mondo del calcio. Il tutto è accompagnato dalle note del brano "Immensità" di Andrea Laszlo De Simone.

Una voce fuori campo accompagna le immagini, descrivendo "l'ultimo ballo" di Ranieri, la sua capacità di "immaginare la speranza quando sembrava esaurita" e il suo contributo all'Europa come "un domani nel quale sentirsi ancora importanti". Viene sottolineato lo stile del tecnico "con rispetto per gli altri e amore per i tuoi", e si conclude con il messaggio: "che il punto di partenza e di eterno ritorno di questo incredibile viaggio sia stata la Roma, Mister, è stato un privilegio. [...] Questa nostra storia insieme è immensità".