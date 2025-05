X, l'ex giallorosso Ricardo Faty tifa ancora Roma: "Fieri di voi!" davanti alla tv per Torino-Roma (FOTO)

L'affetto per i colori giallorossi non svanisce: Ricardo Faty, ex centrocampista della Roma nelle stagioni 2006-07 e 2009-10, ha mostrato ancora una volta il suo attaccamento al club. In un post pubblicato sul suo profilo social, Faty si è fatto ritrarre mentre guarda in tv Torino-Roma indossando l'attuale maglia della Roma con il suo nome. "Fieri di voi !", è il messaggio che Faty ha voluto mandare ai giallorossi.