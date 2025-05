X, la Roma fa gli auguri a Yanga-Mbiwa ricordando il gol nel derby (VIDEO)

A volte basta una stagione, e un gol, per lasciare una traccia nella storia della Roma. È il caso di Yanga-Mbiwa, in giallorosso nel 2014/15, e autore del gol di testa che decise il derby il 25 maggio del 2015 consegnando la qualificazione in Champions League alla squadra giallorossa. Il club romanista ha pubblicato il video del gol facendo gli auguri a Yanga-Mbiwa, oggi all'Istres, quarto livello del calcio francese, nel giorno in cui compie 36 anni.

?❤ Una stagione e un gol in giallorosso

? Oggi è il compleanno di Yanga-Mbiwa ? Auguri, Mapou!#ASRoma pic.twitter.com/lrRZ6UM9YE — AS Roma (@OfficialASRoma) May 15, 2025