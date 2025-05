X, il messaggio di Cobolli ai tifosi: "Forza... Italia". E l'account degli Internazionali BNL d'Italia lo prende in giro (FOTO e VIDEO)

In questi giorni stanno andando i primi turni degli Internazionali BNL d'Italia e tra i protagonisti ci sarà anche Flavio Cobolli. Il tennista romano ha mandato un messaggio ai tifosi tramite un video pubblicato su X: "Ciao ragazzi. Sono tornato a Roma, questo è il torneo di 'casa'. Vi aspetto tutti quanti a sostenerci, è sempre un piacere tornare qui. Un abbraccio e sempre forza... Italia!".

L'account X degli Internazionali BNL d'Italia si è divertito a scherzare sulla parte finale delle parole di Cobolli, dato che in molte occasioni il tennista si è lasciato andare al classico 'Forza Roma!'. "Flavio cercando di resistere alla tentazione di dire forza Roma", la didascalia che accompagna il meme.

Catch him training at the Foro Italico today: https://t.co/z0yM9UDL0i #IBI25 | @atptour pic.twitter.com/4REbd0oOji

Flavio trying to resist the urge to say forza Roma https://t.co/KCuz2a0RjZ pic.twitter.com/PHdkKr6BI9

— Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) May 2, 2025