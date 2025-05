X, Hummels celebra Svilar: "Assoluto apprezzamento per come sta giocando questo ragazzo"

Anche Mats Hummels si unisce ai complimenti per Mile Svilar dopo la grande prestazione contro la Fiorentina. Commentando il post della Roma della consegna del premio di MVP al portiere giallorosso, il difensore tedesco ha voluto esprimere tutta la sua stima per il compagno di squadra. Sul suo profilo social, Hummels ha scritto: "Un post di assoluto apprezzamento per come sta giocando questo ragazzo in questa stagione".

Absolute apreccation post for what this guy is playing this season ? https://t.co/hYxZsnwDxH — Mats Hummels (@matshummels) May 4, 2025