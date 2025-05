X, Hermoso saluta i tifosi del Bayer Leverkusen: "Grazie per questi mesi. Vi auguro il meglio!" (VIDEO)

L'avventura di Mario Hermoso al Bayer Leverkusen si è chiusa in modo sfortunato. Arrivato a gennaio dalla Roma in prestito secco, il difensore centrale spagnolo ha disputato appena 440 minuti ed è ai box dall'11 marzo in seguito alla lesione del tendine nella zona del pettorale destro e al conseguente intervento chirurgico. Il calciatore farà quindi ritorno nella Capitale e dovrà decidere il proprio futuro. Intanto Hermoso ha salutato i tifosi del Bayer Leverkusen tramite un video pubblicato su X: "Ciao tifosi del Bayer Leverkusen. Volevo mandarvi questo messaggio per ringraziarvi di questi mesi insieme. Negli ultimi giorni non ho potuto esserci, ma vorrei dirvi davvero grazie e augurarvi il meglio!".