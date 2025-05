VIDEO - Gollini e Hummels agli Internazionali per Zverev

Gollini e Hummels tifosi d'eccezione per Alexander Zverev. L'account ufficiale degli Internazionali BNL d'Italia, in corso di svolgimento a Roma, ha pubblicato un video condiviso con la Roma. Il portiere e il difensore della Roma hanno commentato la loro presenza, annunciando di tifare per il tennista tedesco. Gollini: "Ciao ragazzi, volevamo mandare un saluto dagli Internazionali. Mats, per chi tifi oggi?", il difensore risponde: "Sascha ovviamente". Ancora Gollini: "Sono con il mio amico, vado con lui. Un saluto a tutti, ciao belli".

