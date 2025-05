VIDEO - Atalanta-Roma, giallorossi in partenza alla volta di Bergamo: c'è anche Dybala

La Roma di Claudio Ranieri domani sera, affronterà l'Atalanta in una partita decisiva per la qualificazione alla prossima Champions League. I giallorossi devono infatti sfruttare il pareggio tra Lazio e Juve di ieri sera e, con una vittoria si porterebbero al quarto posto in solitaria. La squadra, come pubblicato dal club capitolino tramite i propri social, è partita in questi istanti alla volta di Bergamo dove domani disputerà il big match contro gli uomini di Gasperini. Insieme alla formazione giallorossa, è partito anche Paulo Dybala che, nonostante il lungo infortunio, ha comunque deciso di rimanere vicino ai suoi compagni e seguirli in questa importante trasferta.