Trigoria: Pisilli premiato da Adicosp come miglior giovane della stagione 2023/24 (FOTO)

Importante riconoscimento per Niccolò Pisilli: il centrocampista classe 2004 della Roma ha ricevuto a Trigoria il Premio Adicosp “Daniel Guerini” come miglior “Giovane” della stagione 2023/2024. "La delegazione di Adicosp, formata dal Presidente @alfonso.morrone_ , dal Vice Presidente Vicario Michele Punzi e dal Consigliere Nazionale @mauroventura57, hanno fatto visita alla @officialasromapresso il centro sportivo “Fulvio Bernardini” di Trigoria ed hanno consegnato a @niccolopisilli il Premio Adicosp “Daniel Guerini” come miglior “Giovane” della stagione 2023/2024. Premio che non è stato possibile consegnare al giovane giallorosso lo scorso 5 maggio durante il Gran Gala’ del Calcio Adicosp", la nota di Adicosp su Instagram con tanto di foto di Pisilli mentre riceve il premio.

