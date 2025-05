Totti "firma" con 'Ballando con le Stelle'. L'ex capitano scherza: "Ma io alle 8:30 sto già al letto" (VIDEO)

Nella serata di ieri, Francesco Totti è stato ospite del programma televisivo "Sognando Ballando con le stelle". Nel corso della trasmissione, all'ex capitano è stato ironicamente offerto un contratto per partecipare alla prossima edizione del programma come ballerino. "Io firmo, ma metto il punto interrogativo", ha scherzato il Pupone, che poi ha aggiunto: "Io alle 8:30 sto a letto". "Cominceremo prima per te", ha aggiunto la conduttrice Milly Carlucci.