Tiktok, lo sfottò della Roma sul cartellino rosso di Gimenez: "Deja-vu" (VIDEO)

Ieri sera la Roma ha superato il Milan per 3-1 nell'ultimo match stagionale allo Stadio Olimpico. I giallorossi hanno così omaggiato al meglio Claudio Ranieri e la sua ultima panchina "a casa sua". Ciò che però ha scatenato l'ironia dei social è stato il cartellino rosso estratto dall'arbitro Piccinini ai danni di Santiago Gimenez, attaccante arrivato a gennaio al Milan. Il messicano, infatti, dopo una marcatura stretta da parte di Gianluca Mancini, gli ha rifilato una gomitata in petto che gli è costata l'espulsione. Sul profilo Tiktok della Roma, è apparso un reel di sfottò nei confronti dell'ex Feyenoord, che già nel 2023 durante i quarti di finale di Europa League tra i giallorossi e gli olandesi, si era fatto cacciare al minuto 120 dall'arbitro Taylor. Anche in quell'occasione Gimenez aveva commesso un brutto fallo su Mancini, che si riconferma il suo incubo. La Roma ha dunque scherzato sull'episodio che ha riguardato i due calciatori.