Tik Tok, Bouaskar ringrazia Svilar: "Speriamo di rivederci l'anno prossimo e lavorare insieme". Poi a un tifoso: "Non ti preoccupare" (FOTO)

Il giovane portiere della Roma Under 16, Slim Bouaskar, saluta e ringrazia Mile Svilar per la stagione disputata con la maglia giallorossa con alcune foto pubblicate su Tik Tok: "Grazie di tutto, Mile. Per i consigli che mi hai dato, ti auguro il meglio fratello. Speriamo di rivederci l'anno prossimo e lavorare insieme di nuovo". Il post preoccupa qualche tifoso e tra i commenti Bouaskar risponde: "Calma, non ti preoccupare".

Bouaskar ha firmato lo scorso anno un rinnovo contrattuale fino al 2027 ma, secondo quanto appreso dalla redazione de LAROMA24.IT, su di lui si registra l'interesse di alcuni club spagnoli, nello specifico Barcellona, Siviglia e Valencia.