Tiago Pinto e la piramide dei suoi colpi: "Huijsen il migliore. Poi Ndicka e Svilar" (VIDEO)

Tiago Pinto, nelle riprese per il documentario 'Bournemouth, don't call it Cinderella anymore', ha composto la sua piramide, ormai gioco social tipico, sugli acquisti. Al primo posto finisce Huijsen, "considerando tutto, anche la sua rivendibilità", in seconda fascia Svilar e Ndicka mentre sul gradino più basso Kepa, Lukaku e Dybala, "il mini-Messi, che ha dato tutto, prestazioni e passione, ma non ha la possibilità di diventare un valore rivendibile per la società".

