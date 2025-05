Social, la Roma Femminile saluta mister Spugna: "Insieme abbiamo scritto la storia" (VIDEO)

La Roma ha voluto omaggiare Alessandro Spugna, tecnico uscente della squadra Femminile, con un video pubblicato sui propri canali social. Accompagnato dalla didascalia "Insieme abbiamo scritto la storia", il filmato si apre con una clip di Spugna negli spogliatoi che incoraggia le calciatrici: "I sogni non possono fare paura". Seguono poi una carrellata di immagini che ripercorrono l'avventura del tecnico in giallorosso, tra momenti con la squadra e le celebrazioni per i numerosi trofei conquistati: due Scudetti, due Supercoppe Italiane e una Coppa Italia, successi che hanno segnato un'epoca per la Roma Femminile.

? Insieme abbiamo scritto la storia ?❤️#ASRomaFemminile pic.twitter.com/vq4vUp4cKe — AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) May 25, 2025