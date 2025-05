La Roma vince 3-1 contro il Milan grazie alle reti di Gianluca Mancini, Leandro Paredes e Bryan Cristante e resta a -1 dal quarto posto a una giornata dal termine del campionato. Super prestazione del centrocampista argentino, il quale a fine partita è stato premiato come 'Player of the match'. "Forza Roma", il messaggio di Paredes nel video pubblicato su X.

