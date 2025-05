Roma-Fiorentina e le iniziative del 'Fan Day': la sorpresa di Max Giusti e Candela a due tifosi romanisti (VIDEO)

In occasione del Fan Day la Roma ha lanciato numerose iniziative e una di queste ha coinvolto il comico Max Giusti, il quale ha fatto una sorpresa a due tifosi giallorossi (Irene e Alessandro) che non posso mai andare allo Stadio Olimpico a causa del lavoro. Irene lavora in un mercatino dell'usato e Giusti, recatosi nel negozio, le regala una maglia della Roma: "Bellissima!". "Non vado allo stadio da almeno un anno e mezzo - afferma la ragazza -. Sono della Roma grazie a papà e mi ricordo la botta al petto che provai la prima volta che andai all'Olimpico".

Successivamente è il turno di Alessandro, al quale Max regala un'altra maglietta della Roma. "Il momento di maggiore gioia che mi ha dato questa squadra? Roma-Torino con l'ingresso in campo di Totti", risponde l'uomo. Successivamente parla del suo rapporto con lo stadio: "Non ci vado da 10 anni". Irene e Alessandro salgono in macchina e Giusti li fa scendere proprio all'Olimpico, dove vengono accolti da Vincent Candela. I due tornano quindi allo stadio dopo tanti anni e si gustano lo spettacolo di Roma-Fiorentina: "Un ricordo del genere è indimenticabile, va tatuato. E' stato bellissimo".