"Sarà più giovane di me", questa la risposta, riciclata dalle ultime uscite anche pubbliche, di Claudio Ranieri ad alcuni tifosi che l'hanno fermato tra le strade di Roma per i canonici selfie. A chi insisteva chiedendo dell'annuncio, l'ormai ex tecnico giallorosso ha risposto: "Lo dirà il presidente". Nessuna risposta, invece, quando veniva incalzato sui tempi dell'ufficialità.

