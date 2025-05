Panini-Aiac: Ranieri è il miglior allenatore della Serie A 2024/2025. Battuto Conte (FOTO)

Claudio Ranieri è il miglior allenatore della Serie A 2024/2025 votato dalle community di Panini e Aiac. Tornato in giallorosso a novembre scorso per salvare la stagione, il tecnico ha raccolto 19 risultati utili consecutivi con la Roma portandola a lottare per la Champions League. "Il miglior allenatore della Serie A 2024/2025 votato dalle community di Panini e Aiac è: Claudio Ranieri - scrive su Instagram il profilo Calciatori Panini - L'allenatore della Roma ha vinto con il 58% dei voti nella finalissima contro Antonio Conte. Il mister e il suo staff verranno premiati con il “Premio Panini - The Coach Experience” durante l’evento dedicato ai tecnici del mondo del calcio che si terrà a Rimini dal 5 al 7 giugno.Inoltre, in Calciatori Celebration, ci sarà una speciale figurina del tecnico giallorosso per completare la raccolta Calciatori 2024/2025".

