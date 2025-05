Giornata importante per Radja Nainggolan. Il centrocampista belga infatti compie oggi 37 anni. E la Roma, sui social, non poteva non fargli auguri. "Un'icona di stile senza tempo, buon compleanno Radja", ha scritto il club giallorosso sul proprio account Instagram, pubblicando una serie di scatti con i look più iconici del Ninja.

