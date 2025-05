L'omaggio della Roma a Mats Hummels, in occasione della sua ultima partita da calciatore prima dell'annunciato ritiro. In un video condiviso sui propri canali social, si vedono i giocatori giallorossi che, in segno di grande stima e riconoscimento per la sua carriera, sollevano festosamente e lanciano in aria il difensore tedesco. Un tributo speciale per un grande campione che appende gli scarpini al chiodo.

