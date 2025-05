Italia U17 Femminile in semifinale Europea grazie alla doppietta di Galli. La Roma celebra la sua calciatrice: "Complimenti, ragazze!"

Grande impresa per la Nazionale Italiana Under 17 Femminile, che vola alle semifinali dell'Europeo di categoria grazie a una vittoria per 2-1 sulla Spagna. Protagonista assoluta del match è stata la giallorossa Giulia Galli, autrice di una doppietta decisiva.

La giovane attaccante ha sbloccato il risultato al 38° minuto e ha poi raddoppiato al 71°, mettendo al sicuro la qualificazione delle Azzurrine. Inutile per le spagnole la rete nel finale di S. Cristóbal al 90+2'.

La Roma Femminile ha voluto celebrare il successo e la prestazione di Galli con un tweet: "L’Italia vola in semifinale di #U17WEURO grazie alla doppietta di Giulia Galli. Complimenti, ragazze!". Un importante traguardo per il calcio giovanile femminile italiano.