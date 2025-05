Instagram, Totti presenta il raduno di Operazione Nostalgia: "E chi corre qua?" (VIDEO)

L'entusiasmo dei tifosi nostalgici del calcio di un tempo è pronto ad accendersi. Francesco Totti, attraverso un video pubblicato in collaborazione dalla pagina social "Serie A Operazione Nostalgia" e dalla pagina ufficiale della Serie A, ha lanciato l'appuntamento per un grande raduno di ex campioni.

Nel filmato, l'ex capitano giallorosso, con il suo solito umorismo, presenta l'evento e alcuni dei nomi che vi prenderanno parte: "Adriano, Zola, Veron, Stoichkov, Totti. Eh... e chi corre qua? Allora, ci vediamo a Parma l'8 giugno al raduno Operazione Nostalgia".

L'evento di "Operazione Nostalgia" sarà un'occasione per rivedere all'opera alcuni dei calciatori che hanno fatto la storia del calcio italiano e internazionale. L'appuntamento è fissato per l'8 giugno allo stadio Tardini di Parma.