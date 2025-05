Instagram, Totti e Candela nel toto-panchine Serie A: "Klopp" alla Roma per l'ex capitano, Candela dice Sarri (VIDEO)

Francesco Totti e Vincent Candela, leggende della Roma, si sono cimentati in un gioco di pronostici sulle panchine della prossima Serie A. Durante la tappa romana del World Legends Padel Tour, intervistati da Sofia Oranges, i due ex campioni hanno svelato le loro ipotesi, con alcune sorprese.

Particolarmente interessanti, ovviamente, le loro "scelte" per la panchina della Roma: Totti ha indicato Jürgen Klopp, mentre Candela ha puntato su Maurizio Sarri.

Curioso il siparietto sulla Fiorentina: Totti ha indicato la conferma di Raffaele Palladino, commentando "Perché ha rinnovato, no?", per poi aggiungere, con una riflessione più generale: "Va be' che tanto ormai... cambia tutto.. è successo alla Roma con De Rossi", alludendo alla rapidità con cui le situazioni possono evolvere nel calcio moderno.

Per le altre big, le idee sono state a tratti convergenti: entrambi hanno visto Antonio Conte alla Juventus e Massimiliano Allegri al Napoli. Concordi anche nel prevedere la permanenza di Gian Piero Gasperini all'Atalanta. Per la Lazio, invece, Totti ha ipotizzato la permanenza Marco Baroni.