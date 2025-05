Instagram: Soulè regala la maglia ad un tifoso dopo Roma-Milan. L'emozione del papà: "Non ti sei dimenticato quando eri dall'altra parte" (VIDEO)

Grande festa ieri sera dopo la vittoria contro il Milan, con i giocatori che al fischio finale hanno un fatto un giro di campo per prendersi l'abbraccio dei tifosi. Tra questo Matias Soulè, che ha anche lanciato una maglia di allenamento ad un tifoso in tribuna. Gesto che ha emozionato il papà Nestor, che su Instagram ha condiviso il video scrivendo: "La cosa bella è che non ti sei scordato che quando eri piccolo eri dall'altra parte."

