Instagram, Rosella Sensi dopo la vittoria contro il Torino: "Grazie Ranieri, solo lui poteva compiere questa rimonta. Ma ora non bisogna sbagliare" (FOTO)

La Roma batte 0-2 il Torino ma non basta e sfiora la Champions League per un punto. A partecipare alla massima competizione europea sarà la Juventus, che ha vinto per 2-3 contro il Venezia. Sul proprio profilo Instagram Rosella Sensi, ex presidente del club giallorosso, ha espresso il proprio pensiero e ha ringraziato Claudio Ranieri per il lavoro svolto in questi mesi: "È finita ancora senza Champions, ma visto come era iniziata la stagione non possiamo che ringraziare Claudio Ranieri. È stata un’annata particolare in cui abbiamo avuto prima paura e poi abbiamo provato orgoglio per una rimonta che solo il mister poteva compiere. Complimenti quindi a lui e alla squadra che l’ha seguito quando tutto sembrava perso. Ma ora non bisogna sbagliare più perché la Roma deve tornare all’altezza dei suoi tifosi e a giocare la competizione che manca da troppo tempo".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosella Sensi (@rosellasensi.official)