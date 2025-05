Instagram, Ndicka esalta Svilar: "Che mostro". E il portiere risponde: "Tu lo sei" (FOTO)

Mile Svilar è stato nominato "Miglior portiere della Serie A 2024/25" e ha ricevuto il premio in occasione della sfida contro il Torino, valida per l'ultima giornata di campionato. Il portiere è stato spesso decisivo nel corso della stagione ed Evan Ndicka lo ha esaltato in una storia Instagram: "Che mostro". Immediata la risposta dell'estremo difensore, che ha contraccambiato il complimento: "Il mio compagno è il mostro".