Instagram, Mancini: "Serata fantastica, che bello rivedere Edo". Gourna-Douath: "Veni vidi vici". Angelino: "Olimpico". Svilar: "Casa nostra" (FOTO)

Dopo l'importante vittoria casalinga per 1-0 contro la Fiorentina, i giocatori della Roma hanno condiviso la loro soddisfazione sui propri profili social, celebrando i tre punti insieme ai tifosi.

Gianluca Mancini ha espresso tutta la sua felicità per il risultato e per il supporto dei tifosi: “Un’altra serata fantastica con la nostra gente, un’altra vittoria importante… e che bello rivedere Edo!”, aggiungendo un pensiero per Bove.

Il centrocampista Lucas Gourna-Douath ha scelto una citazione d'impatto: “Veni Vidi Vici. Continuiamo cosi !!”.

Anche l'attaccante Eldor Shomurodov ha voluto caricare l'ambiente con un messaggio diretto: “Sempre Avanti fino alla fine. Forza Roma”.

Più sintetico Angeliño, che ha postato semplicemente la parola “Olimpico”, in riferimento allo stadio e all'atmosfera della serata.

Anche il protagonista della serata, Mile Svilar, ha festeggiato la vittoria sul suo profilo social, dove ha scritto con grande entusiasmo: "Casa nostra. Forza Roma sempre!".