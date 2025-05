"L’ultima in casa davanti ai nostri tifosi, un’atmosfera magica e un’altra bella vittoria insieme… forza Roma sempre!", questo il messaggio di Gianluca Mancini dopo il 3-1 sul Milan che ha chiuso la stagione all'Olimpico della Roma, in attesa dell'ultimo turno in casa del Torino nel prossimo weekend.

