Instagram, il messaggio di Hummels a Müller per la sua ultima partita in casa: "Divertiti, in bocca al lupo" (FOTO)

Un pensiero speciale da Mats Hummels per Thomas Müller, in occasione dell'ultima partita casalinga dell'attaccante con il Bayern Monaco.

Il difensore della Roma ha pubblicato una storia social che ritrae i due ex compagni di nazionale e di club impegnati in una partita a badminton. Ad accompagnare la foto, un messaggio di augurio per Müller: "Divertiti tanto, in bocca al lupo e semplicemente tutto il meglio possibile per la tua ultima partita in casa oggi". Un gesto d'affetto che testimonia il forte legame tra i due giocatori.