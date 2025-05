Instagram, Hummels tra Roma e il calcio: "Molto bene la vita da quinto in classifica" (FOTO)

Dalla città al calcio, dal padel all'Olimpico: con una carrellata di foto su Instagram Mats Hummels sorride ed esulta per la risalita della Roma in campionato con Claudio Ranieri. Il difensore tedesco, che si ritirerà a fine stagione, ha pubblicato una serie di scatti che lo ritraggono sorridente alla scoperta di Roma, con la maglia giallorossa, con amici, mentre mangia un gelato o gioca a padel, e il suo gol nell'allenamento aperto della Roma al Tre Fontane: "Molto bene la vita da quinto in classifica", il messaggio di Hummels.

