Instagram, Hummels saluta: "È stato un grande onore. Forza Roma sempre". Dovbyk: "Sei un esempio". Paredes e Svilar: "Un piacere". Pisilli: "Leggenda" (FOTO)

Mats Hummels, dopo una sola stagione con i colori giallorossi e dopo una carriera divisa tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco, saluta la Roma e chiude la sua carriera da giocatore professionista. Il difensore tedesco ha pubblicato su Instagram una carrellata di scatti dei suoi momenti in giallorosso e ha scritto: "È stato un grande onore e un piacere far parte di questo grande club e di questa squadra quest'anno. Incrocerò sempre le dita per te Roma e per questi ragazzi, ovunque siano. Forza Roma sempre".

Arrivano anche i messaggi dei compagni di squadra: da Leandro Paredes ("È stato un vero piacere conoscerti e giocare insieme a te") ad Artem Dovbyk ("Sei un esempio per come in quanto grande giocatore e persona") e Mile Svilar ("In bocca al lupo per tutto Mats, è stato un onore e un piacere").

"Giocare con te è stato un onore. Grazie di tutto. Legend", scrive Niccolò Pisilli su Instagram.