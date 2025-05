Instagram, Hummels: "Grazie ai miei compagni e ai tifosi per avermi fatto sentire amato come ieri" (FOTO)

Con Torino-Roma termina la carriera di Mats Hummels che, come annunciato qualche tempo fa, ha dato il suo addio al calcio dopo la sua unica stagione in giallorosso. Il difensore tedesco, all'indomani della vittoria contro i granata e della fine del campionato, ha condiviso i suoi pensieri su Instagram: "Finita. L'ultima partita da professionista. Grazie a tutti i miei compagni di squadra e ai tifosi per avermi fatto sentire così amato come ieri". Hummels ha pubblicato anche alcuni scatti di ieri, tra cui quello mentre la squadra gli rende omaggio.

