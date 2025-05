Edoardo Bove oggi compie 23 anni. Il centrocampista classe 2002, attualmente in prestito alla Fiorentina ma di proprietà della Roma, ha dovuto bruscamente interrompere la propria carriera per quanto accaduto durante la gara con l'Inter al 'Franchi'. Il club giallorosso gli ha dedicato un post su Instagram per gli auguri di compleanno.

