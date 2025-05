Stephan El Shaarawy opinionista per un giorno: ieri il giallorosso ha commentato la finale del Mondiale di Snooker su Eurosport. Il Faraone, oggi, ha espresso tutta la sua gioia su Instagram: "Quando la passione per uno sport può far accadere di tutto. È stato bellissimo commentare la finale del Mondiale di Snooker su @eurosportitalia e @discoveryplusit con Andrea Campagna e Maurizio Cavalli. Alla prossima".

