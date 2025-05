Prosegue la vacanza neworkese di Paulo Dyabala. La Joya, dopo la partita a scacchi al Central Park, era presente al Madison Square Garden per assistere alla finale di Eastern Conference tra Knicks e Pacers. Ad annunciarlo lo stesso club neworkese sui social. I Knicks si sono imposti 111-94 in questa gara 5: i Pacers restano in vantaggio 3-2 in attesa di gara 6.

