Instagram, Copa90 racconta il Roma Fan Day: "La passione dei romanisti sfida le parole" (FOTO)

Un racconto emozionante e coinvolgente arriva da Copa90, piattaforma media dedicata al calcio, che ha vissuto in prima persona e narrato l'AS Roma Fan Day, un evento speciale dedicato ai tifosi giallorossi più fedeli. Il post, condiviso anche dal profilo ufficiale della Roma, celebra il legame indissolubile tra la squadra e la sua gente.

Copa90 descrive la giornata come "un sentito ringraziamento da parte del club per il loro costante amore e supporto". Tra le iniziative per omaggiare gli abbonati più fedeli, la consegna di una targa commemorativa a testimonianza del loro tifo. Per l'occasione i giocatori hanno indossato nel riscaldamento maglie speciali autografate dai tifosi. L'atmosfera speciale si è estesa fino agli spogliatoi, dove ogni postazione dei calciatori è stata personalizzata con i nomi degli abbonati.

Il tutto si è svolto in una cornice di festa, culminata con la vittoria per 1-0 sulla Fiorentina. L'evento è stato caratterizzato da uno slogan potente: “Mai Soli Mai”, "all'interno dello stadio, circondati da migliaia di voci e bandiere sventolanti, sembrava un riflesso innegabile del legame tra la Roma e i suoi tifosi".

Il racconto sottolinea come, con la stagione che volge al termine, i tifosi della Roma abbiano rimesso in atto "l'iconica coreografia di bandiere che ha riempito gli spalti di giallo e rosso". La conclusione del post è un attestato d'amore per la tifoseria: "La passione dei Romanisti è qualcosa che sfida veramente le parole: pura emozione, impossibile da descrivere se non l'hai provata tu stesso. Se è vero che i tifosi non possono vivere senza lo sport che amano, è altrettanto vero che una squadra non è niente senza i suoi sostenitori".