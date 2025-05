Instagram, Candela: "Abbiamo fatto arrabbiare Zeman, Capello, un po' tutti". Totti: "C'erano meno pensieri e più divertimento" (VIDEO)

Aneddoti e risate dal passato giallorosso. In un video condiviso sui social dal World Legend Padel Tour con Sofia Oranges, Vincent Candela e Francesco Totti si sono lasciati andare a un divertente scambio di ricordi. Interrogato sul rapporto con l'ex capitano, Candela ha ricordato con un sorriso come la loro intesa, sia in campo che fuori, a volte facesse "arrabbiare" gli allenatori: "Abbiamo fatto arrabbiare Zeman. Zeman non voleva più che giocassimo insieme, perché ci facevamo i passaggi tra di noi... Capello non voleva più che giocavamo a calcio-tennis la sera, perché a noi piaceva. Abbiamo fatto un po' arrabbiare tutti". Spiega il motivo Candela: "Quando si parla la stessa lingua giustamente ci si diverte, sia in campo che fuori". In un'epoca sportiva in cui, come ha aggiunto Totti, "c'erano meno pensieri... più divertimento".

