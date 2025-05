Instagram, Almaviva: "Stagione finita nel modo in cui non avremmo voluto. Questa è l'annata che mi ha fatto crescere maggiormente" (FOTO)

Mattia Almaviva, attaccante della Roma Primavera e protagonista dell'episodio avvenuto negli spogliatoi del Viola Park con Nicolò Zaniolo, ha espresso su Instagram tutta la sua amarezza per la sconfitta in semifinale contro la Fiorentina. Al termine della sfida il classe 2006 sarebbe stato colpito violentemente da Zaniolo nel parapiglia ed è stato ricoverato in ospedale con una prognosi di 10 giorni.

"La stagione è finita e non nel modo in cui avremmo voluto - scrive Almaviva su Instagram -. Non ci sono coppe da alzare né festeggiamenti, ma c’è qualcosa di molto più profondo: la consapevolezza di aver vissuto l’annata che più di tutte mi ha fatto crescere. Ho affrontato difficoltà, imparato lezioni importanti e sono cresciuto sotto ogni aspetto. Voglio dire grazie, di cuore, a tutto lo staff: a chi mi ha allenato, seguito, sostenuto, corretto e spinto ogni giorno a dare di più. SEMPRE FORZA ROMA".