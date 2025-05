il 24 maggio 2003 Aldair scendeva in campo per l’ultima volta con la maglia della Roma. E il difensore giallorosso ha ricordato su Instagram qul giorno: "Il 24 maggio 2003 ho giocato la mia ultima partita ufficiale con la Roma. Non è stato facile uscire da quel campo. Porto questa maglia ancora con me"

