"Guess the Teammate": Soulé e Angeliño si sfidano tra risate e 'polemiche' scherzose (VIDEO)

Nuovo divertente episodio di "Guess the Teammate", il format social della Roma in collaborazione con EA Sports FC, che ha visto sfidarsi Matías Soulé e Angeliño. I due compagni di squadra si sono messi alla prova cercando di indovinare i nomi dei giocatori giallorossi attraverso una serie di indizi.

Tra i momenti più simpatici, Soulé che indovina la sua stessa carta e poi si dispera per non aver riconosciuto l'indizio relativo a Paredes. Angeliño, invece, ha scherzato con le persone presenti durante la registrazione quando si sono sentite le loro voci in sottofondo, dicendo: "Per favore, stiamo lavorando". Non è mancata un po' di sana competizione, con una piccola discussione tra i due quando hanno premuto quasi contemporaneamente il campanello per l'indizio su Pisilli. Soulé ha poi indovinato il difficile indizio su Dybala, con Angeliño che ha polemizzato scherzosamente: "E io come facevo a saperlo?".

Una sfida combattuta fino alla fine che mostra ai tifosi un momento di leggerezza e divertimento.